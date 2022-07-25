بناء ناطحتي سحاب في نيوم بتكلفة “تريليون دولار”

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن المملكة العربية السعودية تخطط لبناء ناطحتي سحاب متوازيين، بارتفاع نحو 500 متر، وامتداد مسافة 120 كم من السواحل والجبال والصحاري في مدينة نيوم شمال غرب المملكة.

وأوضحت أن تكلفة المشروع المسمى "ذا ميرور لاين"، من المتوقع أن تصل إلى تريليون دولار، وأن يكون سكن لنحو 5 ملايين نسمة عند اكتماله، بحسب خطط ووثائق المشروع.

يُذكر أن مدينة نيوم تقع في القلب من رؤية سمو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتغيير وجه المملكة العربية السعودية وتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط بحلول عام 2030.