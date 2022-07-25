“جدري القرود”.. 3 طرق لانتقال العدوى و4 خطوات للوقاية

قالت وزارة الصحة: إن عدوى جدري القردة من الأمراض النادرة التي تسببها الإصابة بفيروس "جدري القردة"، وأن هذا الفيروس من فصيلة الجدري، وسجل أول انتقال إلى البشر في عام 1970 م، عن طريق بعض الحيوانات البرية والقوارض، ومنذ ذلك الوقت يتم تسجيل بؤر صغيرة بشكل دوري، حيث يستوطن المرض في عدد محدود من بعض دول أفريقيا.

وأوضحت أن طرق انتشار العدوى تشمل الانتقال من الحيوان المصاب إلى الإنسان عن طريق الملامسة المباشرة للدماء أو الإفرازات المخاطية، وقد تنتقل العدوى من شخص مصاب لديه أعراض إلى شخص سليم عند الملامسة الجلدية أو ملامسة البثور أو إفرازاتها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو التعرض لرذاذ التنفس.

وأشارت إلى أن فترة حضانة الفيروس عادة ما تكون من 7 إلى يومًا، ويمكن أن تستمر لـ 21 يومًا.

وبينت أن الأعراض تشمل ارتفاع درجة الحرارة، وظهور طفح جلدي، وتضخم في الغدد اللمفاوية، وآلام في الظهر.

وللوقاية من الإصابة الفيروس، شددت الوزارة على ضرورة تجنب مخالطة المصابين، وارتداء القفازات والكمامات أثناء الاعتناء بالمرضى، وتجنب ملامسة الحيوانات المصابة، وغسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام المعقم.