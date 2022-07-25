354 محاضرة لتعزيز الأمن الفكري عبر “تراسل”

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، منصة "تراسل" للتحول الرقمي لأعمال الفرع، والخطة الدعوية لفرع الوزارة بمنطقة الرياض للعام 1444هـ، وذلك خلال زيارته للفرع.

وتستهدف الخطة الدعوية تنفيذ برامج تعزيز الأمن الفكري بمعدل 354 محاضرة متخصصة، وبرنامج الكلمات الدعوية بالشراكة مع الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية، حيث تُلقى 3600 كلمة توجيهية خلال العام، وبرنامج الدروس والدورات العلمية التي ينفذها الفرع بمختلف المحافظات بمعدل 224 دورة علمية، وبرامج المحاضرات والندوات العلمية في السلوك والمعاملات وتعزيز الهوية الوطنية بمعدل 1600، جميعها تُنفَّذ خلال عام 1444هـ.