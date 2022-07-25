فلسطين: التصعيد الإسرائيلي يهدد بتفجير ساحة الصراع في المنطقة

أدانت الخارجية الفلسطينية، اليوم، جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ومنظماتهم المسلحة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

وشددت الخارجية، في بيان لها، على أن الشعب الفلسطيني ضحية حرب إسرائيلية رسمية مفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في أرضه، والهدف واحد ومتواصل عبر المراحل كافة لاستكمال حلقات ضم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفصلها بالكامل عن قطاع غزة، وتنفيذ خارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية على حساب أرض وحدود دولة فلسطين، وخلق المزيد من عوامل التهجير والطرد التي تدفع المواطن الفلسطيني وتجبره على ترك وطنه بحثا عن حياة كريمة وآمنة.

وأكدت أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين هو المفتاح الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، مُحمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة، وتعدّه تصعيدا خطيرا يهدد بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالإسراع في الاعتراف بدولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لحماية حل الدولتين، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة قبل فوات الأوان.