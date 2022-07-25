رباعي الهلال تحت الاختبار بأوامر دياز

كشفت تقارير صحفية عن قرار الجهاز الفني لنادي الهلال بدخول الرباعي فواز الطريس وحبيب الوطيان وحمد العبدان وخليفة الدوسري لاعبو الفريق اختبارات فنية من قبل الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفنى الفريق

وذكرت صحيفة " الرياضية " السعودية أن قرار المدير الفني جاء لقياس مدى الاستفادة منهم في كشوفات الفريق للموسم المقبل، أو منحهم الفرصة للإعارة في أحد الأندية

وقالت الصحيفة أن اللاعبين سيرافقون بعثة الفريق إلى مدينة برمنجهام البريطانية لإجراء المعسكر الإعدادي الذي ينطلق الجمعة المقبل، ويستمر حتى 13 أغسطس المقبل، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد