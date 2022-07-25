بسبب ريال مدريد.. تعيين طبيب نفسي في باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية عن استعانة نادي باريس سان جيرمان بطبيب نفسي حتى يستطيع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم التغلب على فتراتهم الصعبة.

وذكرت صحيفة " ليكيب " الفرنسية أن الأمر جاء بسبب ما عاشه لاعبو باريس سان جيرمان فترات صعبة بعد الهزيمة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي والخروج من البطولة التي كانوا يحلمون وما زالوا يحلمون بالفوز بها.

وذكر التقرير أيضا أن إدارة باريس سان جيرمان ترى أن اللاعبين افتقدوا لبعض الخبرات خاصة القوة العقلية القادرة على التعامل مع المواقف الصعبة التي يتعرضون لها خاصة في دوري أبطال أوروبا.