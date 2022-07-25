ضخ نصف مليون لتر من المياه لمخيمات النازحين في الحديدة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي لمخيمات النازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وضُخَّ خلال المدة من 6 حتى 12 يوليو 2022م، 367,500 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، و367,500 لتر من المياه الصالحة للخزانات، ونُفِّذت 28 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وأُجرِيَت 52 عملية شفط لمياه الصرف الصحي، استفاد من تلك الخدمات 9,800 فرد.