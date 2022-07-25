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مقتل جندي تركي و4 حراس أمنيين شمال العراق
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أخبار دوليّة
مقتل جندي تركي و4 حراس أمنيين شمال العراق
الوئام-متابعات
25 يوليو 2022
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قتل جندي و4 حراس أمنيين أتراكا إثر هجوم في منطقة "عملية المخلب" العسكرية شمال العراق.
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