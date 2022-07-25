أخبار دوليّة

مقتل جندي تركي و4 حراس أمنيين شمال العراق

الوئام-متابعات
25 يوليو 2022 · < 1 minute

قتل جندي و4 حراس أمنيين أتراكا إثر هجوم في منطقة "عملية المخلب" العسكرية شمال العراق.