عاجل .. التعليم تحسم إسناد الإشراف لمواد “التربية البدنية والمهارات الحياتية والتفكير الناقد”

اعتمدت وزارة التعليم اليوم، إستاذ الإشراف للمواد الدراسية الثلاثة في إدارات وأقسام الإشراف التربوي ومكاتب التعليم بإدارات التعليم.

وقررت الوزارة إسناد الإشـراف الفـنـي لمـادة التربية البدنية (بنات) في جميع مراحل التعليم العام إلى مشرفات التربيـة الأسرية.

كما وجهت بإسناد الإشراف الفني لمادة المهارات الحياتية والأسرية (بنين) بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة إلى مشرفي الدراسات الاجتماعية، وإسناد الإشـراف الـفـنـي لمـادة التفكير الناقد (بنين ـ بنـات ) بـالمرحلتين المتوسطة والثانوية إلى مشـرفي ومشرفات علم النفس وعلم الاجتماع.

وقالت الوزارة إنه في حـال اكتمـال نصـاب الإشـراف للمشـرفين والمشـرفات وفـق الفقـرات الـثلاث السابقة ، يـتم الإسناد حسـب الـوفـر مـن مصفوفة التخصصـات الـواردة في دليـل الاستثمار الأمثـل لشاغلي الوظائف التعليمية 1443هـ.