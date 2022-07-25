“الرافع” يُدشن مهرجان التمور الخامس في “وادي الدواسر”

دشن مُحافظ وادي الدواسر المُكلف صالح بن سيف الرافع، مهرجان تمور وادي الدواسر الخامس، المقام في سوق التمور بحي الرويساء، والذي تنظمه مديرية الزراعة بوادي الدواسر.

وأكد مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة في المحافظة سهل بن سعد آل بوسباع، خلال كلمته، أن المهرجان يأتي ضمن سعي الوزارة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 بتوفير بيئة سياحة زراعية.

وأشار إلى أن المحافظة اشتهرت بالتمور الجيدة التي يتم تسويقها في جميع الأسواق المحلية، موضحًا أن عدد أشجار النخيل بالمحافظة يصل إلى أكثر من مليون نخلة حسب آخر الإحصائيات.

وألقى محافظ وادي الدواسر المكلف كلمة أكد فيها أهمية المهرجان في توسيع نطاق تسويق التمور بالمحافظة، وجذب المزيد من القوة الشرائية، وتشجيع زراعة النخيل، وتبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين مزارعي المحافظة المستثمرين في مجال التمور.

وأشار "الرافع" إلى أن مثل تلك المهرجانات تعد منصة مهمة للمزارعين، حيث تدعم الفرص للمستثمرين وللمستهلكين، وتُسهم في زيادة حجم المبيعات، والتسويق للأنواع الجيدة وذات الجودة العالية من التمور التي يرتجيها المستهلك، ووصف في كلمته المنتج الزراعي الذي تختص به المحافظة بأنه يشكّل بعدًا مهمًا في إطار الأمن الغذائي.

وفي ختام الحفل قام المحافظ والضيوف المدعوون، بجولة في المهرجان، اطلعوا خلالها على ما يضمه من أجنحة وأركان.

