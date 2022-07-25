مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يلتقي مندوب تركيا

استقبل مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، بمقر المندوبية في فرع وزارة الخارجية بمحافظة جدة - اليوم -، مندوب تركيا لدى المنظمة السفير محمد متين إكر.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على دور منظمة التعاون الإسلامي وموقعها الريادي لاسيما في ظل التحديات المعاصرة، إلى جانب بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتبادل، وسُبل تعزيز التعاون في القضايا ذات العلاقة بالمنظمة وأجهزتها المتعددة.

وتطرق الجانبان للسبل والوسائل الكفيلة للإرتقاء بالجهود المشتركة بتعزيز وتنويع مجالات التعاون لخدمة المنظمة وتطوير العمل الإسلامي المشترك، ودعم الدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي في إطار العمل المتعدد نحو بناء جسور التنسيق والتشاور المشترك بين المندوبين حيال القضايا والمواضيع المطروحة ذات العلاقة بالشأن العمل المتعدد في إطار المنظمة.