لبنان يحذر من انهيار صوامع مرفأ بيروت

أصدرت وزارتا البيئة والصحة العامة في لبنان بيانا، مساء الإثنين، حذرتا فيه من احتمال انهيار صوامع القمح في مرفأ بيروت، الذي شهد انفجارا كبيرا في أغسطس 2020 وحريقا آخر قبل أيام.

وتحسبا لأي احتمال لانهيار أجزاء من صوامع مرفأ بيروت نتيجة الحريق ومحاولات الإطفاء الأخيرة، أصدرت الوزارتان تنبيها للمواطنين.

وقال البيان: "في حال حصول أي انهيار أو سقوط أجزاء، سينبعث غبار من مخلفات البناء وبعض الفطريات من الحبوب المتعفنة وسيتشتت في الهواء".

وأضاف: "حسب آراء الخبراء، ليست هناك أدلة علمية على وجود مادة الإسبتسوس أو أي مواد سامة أخرى".