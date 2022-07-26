وظائف_شاغرة لدى الهيئة العامة للنقل بالرياض

أعلنت الهيئة العامة للنقل عددًا من الفرص الوظيفية للعمل بالرياض في مختلف التخصصات، وبيَّنت أن التقديم عليها يمتد حتى يوم الخميس 04 / 08 / 2022م.

واشترطت الهيئة توافُر المؤهلات العلمية والخبرات المهنية اللازمة في المتقدِّم لشغل الوظيفة وفقًا للوصف الوظيفي، وأن يجيد اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي، وأن يكون لائقًا صحيًّا.

وتضمنت الشواغر: (4) وظائف في البحث والتطوير، و(3) ضبط الجودة أو مراقبة الجودة، ووظيفتين في تخصص إدارة المعلومات، ووظيفة واحدة في كل من (المحاسبة والتدقيق - تخصص التعليم والتدريب - هندسة السيارات - المصرفية والمالية - الإعلام والصحافة - التشريع والقانون - العلاقات العامة).