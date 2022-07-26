بالفيديو.. #إطلاق_نار بمطار “دالاس” بولاية #تكساس الأمريكية   #عاجل

أظهر مقطع فيديو، تبادلاً لإطلاق النار بمطار "دالاس" بولاية تكساس الأمريكية، حيث تبادلت الشرطة إطلاق النيران مع امرأة ذات أصول أفريقية.

وشوهد المسافرون في مطار دالاس لاف فيلد وهم يتهربون من الرعب لأن ما يبدو أنه طلقة واحدة تلاها صرخات مؤلمة من امرأة، وفق صحيفة "نيويورك بوست".

وأوضح الفيديو، شرطي أمريكي يحمل بندقيته ويطارد المشتبه بها، فيما قال رئيس شرطة دالاس إيدي جارسيا خلال مؤتمر صحفي إن اللحظة المخيفة أنهت حادثة زعمت أن بورتيا أودوفوا البالغة من العمر 37 عامًا أطلقت سلاحها عدة مرات نحو السقف في حوالي الساعة 11 صباحًا بعد خروجها من دورة مياه للنساء.

كما قالت السلطات الأمريكية، إن ضابطا رد بسرعة وأطلق النار من سلاحه، فأصاب أودوفوا في الأطراف السفلية، تم نقلها إلى أحد المستشفيات.