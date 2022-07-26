مفاجأة.. صهر “#ترامب” أصيب بالسرطان خلال عمله مستشاراً بالبيت الأبيض

كشف جاريد كوشنر صهر الرئيس السابق دونالد ترمب ومستشاره، أنه أصيب بسرطان الغدة الدرقية أثناء عمله في البيت الأبيض، وفقا لما كتب في مذكراته القادمة المقرر نشرها الشهر المقبل.

ونشر كوشنر قصة مرضه في كتابه "التاريخ المكسور: مذكرات البيت الأبيض" والتي ستنشر في 23 أغسطس، وفقا لمقتطفات قدمت لصحيفة "نيويورك تايمز".

وقال في مقتطفات إن الدكتور أبلغه أن نتائج الفحص الذي جاء من مستشفى والتر ريد، كانت إيجابية، "ويبدو أنك مصاب بالسرطان، نحن بحاجة إلى تحديد موعد لعملية جراحية على الفور".

ورد كوشنر أنه طلب من الطبيب الانتظار والذهاب إلى مكتبه في اليوم التالي. وقال للدكتور كونلي "من فضلك لا تخبر أي شخص، خاصة زوجتي أو والد زوجتي".

وتم اكتشاف السرطان في الغدة الدرقية لكوشنر في أكتوبر 2019، حيث كان مشاركًا في مناقشات حول صفقة تجارية مع الصين.

وكتب كوشنر أن السرطان تم اكتشافه مبكرا، ولكنه يتطلب إزالة جزء كبير من الغدة الدرقية، وأنه تم تحذيره من احتمال حدوث ضرر مستمر في صوته.

وكان مرضه إحدى المعلومات القليلة التي لم تتسرب من البيت الأبيض أثناء إدارة ترامب، والتي وصفت فترة حكمه بالأكثر تسربًا للأسرار في الذاكرة الحديثة.