“#بايدن” يقع في خطأ مطبعي.. وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في خطأ مطبعي، وهو الأمر الذي استغله خصومه وخاصة أعضاء الحزب الجمهوري المعارض، الذي وجهوا له انتقادا آخر.

وكتب بايدن تغريدة على "تويتر"، مساء الاثنين، بشأن أسعار الوقود التي ارتفعت كثيرا في الأشهر الأخيرة وأصبحت عبئا يلاحق الأميركيين.

For American families looking for a little more breathing room, these savings matter. pic.twitter.com/IdDv2JGXAD — President Biden (@POTUS) July 25, 2022

ولم يكن هناك خطأ مطبعي بالتغريدة نفسها، إنما بالرسم المرفق بها، فعوضا عن كلمة (Person) أي شخص، كانت الكلمة المكتوبة (peson)، والخطأ هو سقوط أحد أحرف هذه الكلمة.

ولا يبدو أن بايدن من هو الذي أعد الرسم، ويُعتقد أن ذلك مهمة فريقه الإعلامي، لكن أميركيين حملوا بايدن مسؤولية الخطأ، وخاصة أعضاء الحزب الجمهوري.

وكتب الصحفي في صحيفة "واشنطن تايمز" المحافظة، مايك غلين، ساخرا: "بالنسبة إلى (peson)؟ هذا أمر عظيم".

وبدوره، كتب السيناتور عن الحزب الجمهوري، بيل كاسيدي، "أن الأميركيين يدفعون أكثر من 100 مليون دولار شهريا على مستوى (peson)".