“#بايدن” يقع في خطأ مطبعي.. وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في خطأ مطبعي، وهو الأمر الذي استغله خصومه وخاصة أعضاء الحزب الجمهوري المعارض، الذي وجهوا له انتقادا آخر.

وكتب بايدن تغريدة على "تويتر"، مساء الاثنين، بشأن أسعار الوقود التي ارتفعت كثيرا في الأشهر الأخيرة وأصبحت عبئا يلاحق الأميركيين.

For American families looking for a little more breathing room, these savings matter. pic.twitter.com/IdDv2JGXAD

— President Biden (@POTUS) July 25, 2022