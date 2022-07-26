‏الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة الاستعداد لانقطاع الغاز الروسي في أي لحظة

قالت مفوضية الطاقة الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن قرار روسيا بخفض صادرات الغاز سياسي ولا مبررات تقنية له.

فيما أكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة الاستعداد لانقطاع الغاز الروسي في أي لحظة.

وتوقع كبير مسؤولي الطاقة في الاتحاد الأوروبي التوصل لاتفاق اليوم حول استهلاك الغاز.

كانت شركة غازبروم الروسية، قد أعلنت أنها ستخفض إمداداتها من الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا بنحو 80% ابتداء من يوم الأربعاء.

وأضافت الشركة أنها ستضطر إلى هذا التخفيض نتيجة توقف عمل أحد التوربينات للصيانة الضرورية.

وستتراجع بذلك إمدادات غازبروم للغاز إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم 1 إلى 33 مليون متر مكعب بغد غد الأربعاء وذلك مقارنة بمستوى 160 مليون متر مكعب حاليا.