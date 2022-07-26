الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ 46 مئوية

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى المسجلة بمدن المملكة، لليوم الثلاثاء.

وقال المركز الوطني للأرصاد في تقريره الصادر اليوم، إن مدينة الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ 46 درجة مئوية، فيما تبلغ درجات الحرارة بأبها والباحة 17 مئوية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن درجة الحرارة الكبرى المتوقعة بمدن المملكة اليوم، كالتالي: الأحساء 46 درجة مئوية يليها كل من الدمام وحفر الباطن والخرج 45 درجة مئوية، ثم الرياض ووادي الدواسر ورفحا 44 مئوية.

وتسجل كل من بريدة والدوادمي والمجمعة 43 درجة مئوية، أما سكاكا فتبلغ درجة الحرارة الكبرى بها 42.

أما درجات الحرارة الصغرى فجاءت على بعض المدن كالتالي: أبها والباحة 17 درجة مئوية، القريات وطريف 21، نجران والطائف 24 درجة مئوية، وتبوك وعرعر والوجه 25 مئوية.

من جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة).

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية وطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.