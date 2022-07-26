ارتفاع أسعار الذهب وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء بدعم من مخاوف الأسواق بشأن تباطؤ النمو العالمي التي دفعت الطلب على المعدن الثمين باعتباره ملاذا آمنا، لكن تظل توقعات رفع الفائدة الأمريكية تحد من هذا الصعود.

ويترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي غدًا مع توقعات اتجاهه لرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي، بعدما تسارع التضخم في الولايات المتحدة إلى 9.1% مسجلًا أعلى مستوياته منذ عام 1981.

وأعلن البنك المركزي في زيمبابوي الإثنين توزيع 2000 عملة ذهبية على البنوك التجارية لبيعها للشعب في خطوة غير مسبوقة تستهدف تعزيز الثقة في العملة المحلية وكبح تسارع التضخم في البلاد، على أن تستخدم في المعاملات وعمليات الشراء، مما عزز الطلب على الذهب بشكل أكبر.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.33% إلى 1724.80 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:36 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما صعد سعر التسليم الفوري بنسبة 0.38% إلى 1726.06 دولار للأوقية.

كذلك زادت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر 1.10% عند 18.53 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاتين للتسليم الفوري 0.77% عند 885.95 دولار، كما صعد سعر البلاديوم 0.49% إلى 2017.43 دولار.

واستقر مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية - عند 106.44 نقطة، ويظل قرب أعلى مستوياته منذ عام 2002.