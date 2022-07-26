هل مكافأة إمام المسجد تحسب ضمن الدخل؟.. “#حساب_المواطن” يوضح

أكد برنامج حساب المواطن، أن مكافأة إمام المسجد تحتسب ضمن الدخل، ويجب الإفصاح عنها، مشيرًا إلى أنه لم يتم بعد إعلان نتائج الأهلية لشهر أغسطس وسيتم ذلك قريبًا.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص: «نعم، تعتبر مكافأة الإمام من ضمن الدخل، ولا بد من الإفصاح عنها».

وحول طريقة الافصاح عنها، أوضح حساب المواطن، أنه يتم اختيار نوع الدخل «غير ذلك»، ومصدر الدخل «مكافأة الأئمة والمؤذنين».

من جهة أخرى، أوضح حساب المواطن، أن نتائج الأهلية لشهر أغسطس لم تصدر بعد، وسيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، ويمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حساب المستفيد من خلال أيقونة (دراسة الأهلية).

وأضاف حساب المواطن، أنه في حال تم إرفاق صك الملكية كمستند لإثبات الاستقلالية، لابد أن يكون المستند باسم المتقدم بالطلب، وأن يكون صك الملكية غير مشترك.