مفاجأة مدوية.. النصر يبلغ أبو جبل ببطلان التعاقد معه

فجرت وسائل الإعلام السعودية مفاجأة كبيرة في قضية محمد أبوجبل حارس الزمالك المصري مع النصر .

وكان أبوجبل وقع على عقود انضمامه لنادي النصر خلال الأشهر الماضية، بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية فبراير الماضي، استغلالا لانتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولكن النصر قرر التراجع عن الصفقة بعد إتمام التعاقد مع الكولومبي دافيد أوسبينا حارس نابولي السابق.

وبحسب صحيفة "الرياضية" ، فإن النصر أبلغ أبوجبل ببطلان عقده مع الفريق ، بسبب تقديمه لمعلومات خاطئة عن عقده السابق مع الزمالك وهو ما استند عليه مسؤولو النصر، ولكن لم تكشف الصحيفة عن طبيعة هذه المعلومات.

وطلب أبوجبل في وقت سابق، الحصول على قيمة عقده بالكامل مع النصر بعد تراجع الأخير عن إتمام الصفقة، إلا أن مسؤولي العالمي رفضوا طلبه واكتفوا بمبلغ الـ 7 ملايين ريال، الذي حصل عليه الحارس وقت توقيع العقود.