الصحة العالمية: 26 حالة مصابة بفيروس #جدري_القرود بـ 5 دول بإقليم شرق المتوسط

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه حتى 25 يوليو الجاري، أُبلغ عن 26 حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة في 5 بلدان في الإقليم.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قبل بضعة أيام، تفشي جدري القردة في عدة بلدان بوصفه طارئة صحية عامة تسبب قلقًا دوليًّا. وفي إقليمنا، سوف يساعدنا هذا الإعلان على تعزيز الوعي بالمرض، وحشد المزيد من الاستجابة الجماعية في التوقيت المناسب.

وجاء ذلك خلال مؤتمر الصحفي عن بعد حول المستجدات الدولية والإقليمية لجائحة فيروس كورونا وجدري القردة.وأضاف أنه رغم الإبلاغ عن عدد قليل من حالات الإصابة بجدري القردة في إقليمنا، فإننا لا نزال عُرضة للخطر، ونعمل مع البلدان والشركاء على زيادة مستويات التأهب، وفي الوقت نفسه دعم الاستجابة في البلدان التي لديها حالات إصابة مؤكدة.

وأكد أنه قبل بضعة أسابيع، قدم إقليمنا مجموعات أدوات تشخيص لجدري القردة في التوقيت المناسب إلى 20 بلدًا لتحسين التأهب وسد الفجوات في القدرات الحالية للترصُّد والكشف.

أشار الى ان الفيروسات لا تعرف حدودًا، أو نوعًا، أو جنسيةً، ولذا، فجدري القردة يُمكن أن يُصيب أي شخص في أي مكان. وكما أشار الدكتور تيدروس، وكما رأينا أيضًا في بداية جائحة كوفيد-19، فإن خطورة الوصم والتمييز يمكن أن تصل للخطورة نفسها التي يُشكلها أي فيروس.