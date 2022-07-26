قوات الاحتلال تهدم منشآت فلسطينية في نابلس والخليل

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منشأة زراعية وبيتاً متنقلاً وجرفت طريقاً زراعية بين بلدتي دير شرف وقوصين غرب نابلس، إضافة إلى هدم 9 عرائش في جبل الهردش بمنطقة الطيبة غرب الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، قوله: إن قوات الاحتلال هدمت منشأة زراعية في منطقة عراق التل ببلدة قوصين وهدمت منشأة زراعية بمساحة 150 متراً، إضافة إلى هدم بيت متنقل في المنطقة ذاتها، مضيفاً أن قوات الاحتلال جرفت طريقاً زراعية وأغلقت بالسواتر الترابية في منطقة أبو فروة بين بلدتي دير شرف وقوصين، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة.

وفي الخليل أوضح عضو لجنة الدفاع عن الأراضي سليمان جعافرة أن قوات الاحتلال هدمت العرائش التسع في جبل الهردش الذي يستهدفه الاحتلال، ضمن مخطط لترحيل المواطنين، مؤكدًا أن هناك خطة وسياسة ممنهجة تدعمها حكومة الاحتلال للسيطرة على المنطقة، وخلق واقع استيطاني جديد.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية شرق محافظتي خان يونس جنوب قطاع غزة والوسطى وسط القطاع، ما أجبر المزارعين على الانسحاب من أراضيهم.