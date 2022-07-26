صندوق النقد يقرض نصف دول العالم 109 مليارات دولار.. ما أكثر دولة اقتراضا؟

حصلت 95 دولة "تمثل 49 في المائة من دول العالم" على قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة 109.15 مليار دولار حتى 20 (يوليو) الحالي، منها 15 دولة تحصلت على مبالغ فوق المليار دولار، والـ80 دولة الأخرى بملايين الدولارات.

وبحسب إحصائية رسمية صادرة على موقع صندوق النقد الدولي، فإن الأرجنتين من قارة أمريكا الجنوبية تعد من أكثر الدول اقتراضا من الصندوق بنحو 34.2 مليار دولار، تليها مصر بـ13.7 مليار دولار، وهي تمثل الشق العربي والإفريقي.

وفي المركز الثالث، أوكرانيا من القارة الأوروبية بـ7.36 مليار دولار، ثم باكستان من قارة آسيا بـ5.19 مليار دولار، تليها الإكوادور من قارة أمريكا الجنوبية بـ5.59 مليار دولار ثم كولمبيا بـ3.75 مليار دولار، ثم أنجولا وجنوب إفريقيا ونيجيريا من قارة إفريقيا بـ3.21 و3.05 و2.45 مليار دولار على التوالي.

ومن ثم تأتي دول مثل كوديفوار، غانا، كينيا، المغرب، وتونس، وكلها من القارة الإفريقية أيضا.

ويلاحظ في التقرير أن الدول الإفريقية من أكثر الدول في العالم التي تحصلت على قروض من صندوق النقد بواقع 40 دولة وتساوي 42 في المائة من القائمة التي تضم 95 دولة من دول العالم.

وهناك سبع دول من القارة الأوروبية التي جاءت في هذه القائمة، بقيادة أوكرانيا وألبانيا وجورجيا والبوسنك والهرسك وأرمينيا ومقدونيا الشمالية، وكوسوفو، وهي توصف بأنها اقتصادات ضعيفة تقع في القارة العجوز وتواجه مشكلات في مؤشرات نموها.

وعلى مستوى القارة الآسيوية، هنالك كل من باكستان، بنجلادش، العراق، والأردن، سريلانكا التي تعيش أزمة اقتصادية حادة هذه الأيام، وأزبكستان، وأفغانستان، ميانمار، ونيبال.

وعلى المستوى العربي، تدخل تسع دول قائمة الإقراض الدولي لصندوق النقد، وهي: مصر 13.71 مليار دولار، تونس 1.59 مليار دولار، المغرب 1.49 مليار دولار، الأردن 1.08 مليار دولار، العراق 73.02 مليون دولار، السودان 991.55 مليون دولار، موريتانيا 236.25 مليون دولار، واليمن 24.37 مليون دولار والصومال 271.42 مليون دولار.

واللافت في تقرير صندوق النقد، أن فانواتو وهي جزيرة تقع في جنوب المحيط الهادئ في قارة أوقيانيا أصغر دولة حصلت على قرض بقيمة 5.1 مليون دولار.