روسيا: قطع إمدادات الغاز عن أوروبا اعتبارا من غد الأربعاء

قالت روسيا، إنها ستقطع إمدادات الغاز عن أوروبا اعتبارًا من غد الأربعاء في ضربة للدول التي دعمت أوكرانيا وفقا لما ذكرت وكالة أنباء «رويترز».

فيما أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، ضرورة الاستعداد لانقطاع الغاز الروسي في أي لحظة، وقالت مفوضية الطاقة الأوروبية، إن قرار روسيا بخفض صادرات الغاز سياسي ولا مبررات تقنية له وفقا لما ذكرت قناة «العربية».

وأثارت الهجمات الصاروخية في المناطق الساحلية على البحر الأسود، شكوكًا بشأن ما إذا كانت روسيا ستلتزم باتفاق للسماح لأوكرانيا بتصدير الحبوب.

ووقعت روسيا وأوكرانيا، اتفاقا الجمعة الماضية لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية برعاية تركيا والامم المتحدة.

وأعلنت السلطات الاوكرانية أمس أنها ستبدأ استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية بدءً من غدا الأربعاء من أحد المواني على أن سيتم استئناف التصدير من جميع المواني الأوكرانية خلال أسبوعين.