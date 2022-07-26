نزح أكثر من 1600 م3 من تجمعات مياه الأمطار بأبها

نزحت الفرق الميدانية التابعة لأمانة منطقة عسير، خلال اليومين الماضيين، مياه الأمطار التي تجمعت في بعض الشوارع والأحياء بمدينة أبها نتيجة لهطول أمطار ترواحت بين المتوسطة والغزيرة على أبها وضواحيها.

وتمكنت الفرق من معالجة وإعادة الحركة لطبيعتها في مواقع مختلفة، تمثلت بنزح وسحب 1621 متراً مكعباً من المياه في مواقع مختلفة غير مخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى أعمال تنظيف مكثفة لإزالة الأتربة والمخلفات.

وباشرت الأمانة تنفيذ خطة الأمطار المعتمدة المتضمنة 90 شخصًا من القوى العاملة ما بين مشرفين وفنيين وسائقين مدعمين بالمعدات على المواقع غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، علاوة على متابعة الحالة المطرية لتنفيذ الخطط المعدة مسبقاً واستنفار الجهود في المواقع المستهدفة مسبقاً لمعالجة تجمعات مياه الأمطار وتطبيق خطة العمل المعدة لذلك.