مقتل 12 شخصاً بسبب الأمطار الغزيرة في باكستان

لقي 12 شخصاً على الأقل مصرعهم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بسبب حوادث سببتها الأمطار الموسمية الغزيرة في كراتشي كبرى مدن باكستان.

وأوضح مسؤولون في مجال الإغاثة أن معظم الضحايا سقطوا بسبب تعرض المنازل للانهيارات الجزئية، وتعرض بعض المواطنين للماس الكهربائي.

وأضافوا أن السلطات المحلية أعلنت حالة الطوارئ في المدينة نظراً لاستمرار هطول الأمطار بغزارة، والتي أدت كذلك إلى شل الحركة والنشاط العام بسبب مياه الفيضانات التي غمرت معظم الأحياء السكنية في كراتشي.

كما أعلنت الحكومة المحلية عطلة رسمية في مدينة كراتشي والمناطق القريبة منها في محاولة لتجنب خطر الفيضانات.