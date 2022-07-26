الاتحاد الأوروبي يوافق على الخطة المنقحة لـ”طوارئ الغاز”

وافقت دول الاتحاد الأوروبي على خطة طوارئ لتخفيف تأثير التوقف الكلي المحتمل في إمدادات الغاز الروسية، وتنص على خفض طوعي بنسبة 15% في استهلاك الدول الأعضاء من الغاز الطبيعي بين 1 أغسطس 2022 و 31 مارس 2023.

وسيتم إنشاء آلية لإطلاق حالة تأهب على مستوى التكتل في حالة حدوث نقص واسع النطاق في الغاز وتنفيذ أهداف ملزمة للاقتصاد في استهلاك الطاقة، ومن المقرر أن تبدأ عملية الموافقة على الخطة المنقحة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء في اجتماع خاص لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

وتعني الاستثناءات المتفق عليها أن دولا من بينها قبرص ومالطا وأيرلندا لن تضطر إلى توفير الغاز لأن أنظمة الغاز الخاصة بها ليست مرتبطة مباشرة بأنظمة دولة عضو أخرى.