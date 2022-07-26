61 فرصة استثمارية في الحدود الشمالية

أطلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها، عدداً جديدة من الفرص الاستثمارية لشهر يوليو 2022م عبر منصة "فرص" لـ 61 فرصة استثمارية.

وشملت الفرص العديد من الفرص منها موقع نقليات وصالة رياضية ومستوصف خاص ومبنى تجاري وسكني ومستودعات وحديقة وورش صناعية وسوق تجاري ومحال تجارية ومجمع تجاري ومركز ترفيهي وقصر أفراح وغيرها.

ودعت الأمانة المستثمرين والراغبين في التنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".