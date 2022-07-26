روسيا تنسحب من محطة الفضاء الدولية بعد 2024

قال يوري بوريسوف، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روسكوزموس": إن بناء محطة فضاء روسية خاصة سيكون أولوية رئيسية ضمن جهود استكشاف الفضاء التي تقوم بها الوكالة.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن بوريسوف القول، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "سنواصل مشاريعنا التجريبية وفقا للخطط المعتمدة. وسيتم تركيز أولوياتنا الرئيسية على بناء محطة فضاء روسية."

وكشف بوريسوف عن أن روسيا ستنسحب من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام

2024، وستبدأ قبل ذلك الحين إقامة محطة فضائية وطنية.

وأكمل: "تعلمون أننا نعمل في إطار تعاون دولي بمحطة الفضاء الدولية بالطبع، سنفي بجميع التزاماتنا تجاه شركائنا، إلا أن قرارا قد اتُخذ بمغادرة هذه المحطة بعد عام 2024".