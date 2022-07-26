متابعة ميدانية لبؤر انتشار “قرود البابون” في الباحة

وقف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وعدد من مسؤولي وخبراء برنامج "تقييم أضرار تزايد أعداد قرود البابون وإيجاد الحلول"، ميدانيًا، على بؤر انتشار البابون في منطقة الباحة، وتضمنت الجولة لقاءات مع مسؤولين وعدد من المواطنين في المنطقة.

كان المركز قد أطلق برنامجًا لتقييم الأضرار الناتجة عن تزايد أعداد قرود "البابون"، في المواقع السكنية والزراعية، وإيجاد الحلول المناسبة للحد من هذه الأضرار.

وأشار إلى إجراء دراسات لاحتواء مشكلة تكاثر قرود البابون للحد من الأضرار التي تحدثها في بعض المناطق لاسيما بعض الوجهات السياحية، وما تسببه من آثار سلبية بيئية واجتماعية وصحية واقتصادية.