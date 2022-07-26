تكليف ونقل 113 قاضيًا بمختلف محاكم ديوان المظالم

رأَس رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بمكتبه في جدة اليوم، جلسة مجلس القضاء الإداري في اجتماعها الثالث عشر لهذا العام، بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس.

وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي الأحيدب أن المجلس أقَر تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي، وتسمية رؤساء ومساعدي محاكم ديوان المظالم، إضافة إلى تشكيل مكتب الشؤون الفنية، كما اعتمد المجلس نقل وتكليف وتوجيه 113 قاضيًا في مختلف محاكم ديوان المظالم، إلى جانب مناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومتابعة سير العملية القضائية في محاكم ديوان المظالم.