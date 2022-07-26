الجدعان: نظام استئجار الدولة للعقار يساهم في رفع كفاءة الإنفاق وتوحيد المرجعية التنظيمية لعقارات الدولة

رفع وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان بالغ الشكر وعظيم التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على إقرار نظام استئجار الدولة.

وأوضح أن قرار مجلس الوزراء يعد نقلة نوعية في ضبط حوكمة وشفافية الإجراءات الحكومية، والذي سيسهم في توحيد المرجعية التنظيمية والإشرافية والرقابية لعقارات الدولة ومنها عمليات استئجار العقار للجهات الحكومية، لتكون تحت مظلة واحدة وهي الهيئة العامة لعقارات الدولة، كما أن النظام سيمكن الهيئة من تحقيق العديد من المكتسبات برفع كفاءة الإنفاق، وتعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة، وتحقيق تنمية مستدامة بالشراكة مع الجهات الحكومية.

من جانبه عبر محافظ الهيئة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - على ما يولونه من دعم واهتمام لأعمال الهيئة مما كان له بالغ الأثر في تحقيق العديد من الغايات في إطار رؤية المملكة 2030، لافتا أن نظام استئجار الدولة للعقار يهدف إلى تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية، إضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.