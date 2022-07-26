صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2023 لـ 3.7% #عاجل

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 7.6% العام الحالي، و3.7% خلال العام 2023، وجاءت توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي في 2023 أعلى من توقعاته السابقة في أبريل الماضي عند 3.6%.

ورفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا إلى 4.8% خلال 2022، مقارنة بنسبة نمو 4.6% في توقعاته السابقة، فيما خفض توقعاته للعام 2023 إلى 3.5% مقارنة بنسبة 3.7% في توقعاته السابقة.

كان الصندوق قد توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6% في العام الحالي 2022، وارتفاع النمو غير النفطي إلى 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط.