المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر يوليو 2022م ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يوليو 2022م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث حُدِّد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.930 مليار ريال سعودي.

وبحسب البيان قُسِّمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 480 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحَق في عام 2030م وبلغت الشريحة الثانية 2.450 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحَق في عام 2034م.