عاجل .. التعليم: تجديد إيفاد 123 معلما للخارج للعام الدراسي ١٤٤٤/١٤٤٣هـ

أصدرت وزارة التعليم،اليوم، قرارا بتجديد إيفاد (۱۲۳) معلماً موفداً للعام الدراسي ١٤٤٤/١٤٤٣هـ ،

وأكد مساعد وزير التعليم أن يكون التجديد لمدة عام دراسي.

وشدد على مديري الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج ومشرف البعثات التعليمية في دول الإيفاد إبلاغ المعلمين المجدد إيفادهم بالمباشرة بداية العام الدراسي القادم ١٤٤٤/1443هـ

وأوضح ضرورة إشعار إدارات التعليم في المناطق والمحافظات التابع لها الموفـدون وتزويد الإدارة العامـة للمـدارس السعودية في الخارج بوزارة التعليم بتاريخ مباشرة كل موفد وأسماء أفراد عائلته المرافقين له في بلد الإيفاد وهم :-

