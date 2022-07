بالفيديو.. صوت انفجار يتسبب في وقف مناظرة تلفزيونية بين مرشحي رئاسة الحكومة البريطانية

توقفت المناظرة المباشرة الثانية بين المتنافسين على زعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية، ليز تراس وريشي سوناك، بشكل مفاجئ أمس الثلاثاء، بعد لحظات من سماع صوت انفجار في الاستوديو خلف الكاميرا.

وكانت المناظرة المباشرة، التي استضافتها Talk TV وصحيفة The Sun البريطانية، تبث رد "تراس" على سؤال أحد أعضاء الجمهور وتوقفت عن البث بعد ثوانٍ قليلة من سماع الانفجار العالي، حيث بدت تراس مستاءة بشكل واضح.

في وقت لاحق، تبين أن توقف المناظرة المباشرة كان سببه إصابة المحررة السياسية في TalkTV كيت ماكان بإغماء مفاجئ .

وأعرب المتنافسان على قيادة حزب المحافظين عن ارتياحهما للأخبار التي تفيد بأن "بخير".

واعتذرت TalkTV المنظمة للمناظرة إلى جانب صحيفة The Sun، عن إكمال المناظرة بعد الحادث المفاجئ .

What on earth just happened during the leaders debate? Liz Truss looks terrified! #TheSunShowdown pic.twitter.com/oSOumyc9YY

— Ewan Carmichael (@ewantc_) July 26, 2022