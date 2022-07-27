دولة أوربية تلغي الحجر الصحي على مصابي “#كورونا”

قررت النمسا إلغاء فرض الحجر الصحي على الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، فيما سمحت لهم بمغادرة المنزل مع الالتزام ببعض القيود الاحترازية، في حال عدم وجود أعراض مرضية.

وأعلن وزير الصحة النمساوي يوهانس راوخ وزير، الثلاثاء، دخول النمسا في مرحلة وبائية جديدة، اعتبارًا من مطلع شهر أغسطس المقبل، حيث سيتم السماح للمصابين بالتوجه لأماكن العمل ومزاولة أنشطتهم بشرط ارتداء الكمامة، وكذلك التقيد بارتدائها في جميع الأماكن المغلقة، وعدم الدخول إلى المنشآت الحساسة لتجنب تعريضها للخطر، مثل المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية ومرافق رعاية الأطفال والمدارس.

ويأتي ذلك القرار على الرغم من زيادة أعداد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في النمسا، حيث تم تسجيل 9.213 إصابة جديدة، خلال 24 ساعة.