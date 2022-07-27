رئيس الوزراء اليوناني مغردًا: زيارة #ولي_العهد فرصة لتأكيد قوة علاقتنا الاستراتيجية

عبّر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن سعادته باستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أثينا.

وغرد رئيس الوزراء اليوناني قائلًا: "من دواعي سروري أن أستقبل ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في أثينا، وتُعد زيارته فرصة لإعادة تأكيد قوة علاقتنا الاستراتيجية".

وتابع: "لقد وقّعنا اتفاقيات مهمة، و أتيحت لنا الفرصة لمناقشة التطورات الإقليمية، وكيفية تعزيز العلاقة المهمة بين بلدينا، مع التركيز بشكل خاص على التعاون الاقتصادي".

وأشار رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في تغريداته إلى إنشاء المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين؛ مما يعزز علاقتهما الاستراتيجية ويعزز بشكل منهجي التعاون الثنائي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.