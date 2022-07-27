الأخبار المحلية

بلغت قيمتها مليوني ريال .. ضبط #فيلا حولتها عمالة مخالفة وكراً لإعادة تصنيع #الذهب في #جدة

27 يوليو 2022 · < 1 minute

أعلنت وزارة التجارة أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط فيلا سكنية يستغلها 49 عاملاً مخالفاً بإعادة تصنيع الذهب بعد دهمها.

وأكّدت الوزارة أن عملية الضبط جاءت بعد 3 أشهر من المتابعة والرصد، حيث تمكنت الفرق الرقابية من ضبط قرابة 7 كيلوجرامات من الذهب قيمتها السوقية، أكثر من مليونَي ريال في الفيلا بجدة.

وبيّنت الوزارة في فيديو على حسابها بتويتر، أنه تمّ ضبط المخالفين وإغلاق الموقع، وإحالة العيّنات المخالفة إلى الجهات الأمنية لتطبيق العقوبات واستكمال اللازم.

 