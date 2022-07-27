بلغت قيمتها مليوني ريال .. ضبط #فيلا حولتها عمالة مخالفة وكراً لإعادة تصنيع #الذهب في #جدة

أعلنت وزارة التجارة أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط فيلا سكنية يستغلها 49 عاملاً مخالفاً بإعادة تصنيع الذهب بعد دهمها.
وأكّدت الوزارة أن عملية الضبط جاءت بعد 3 أشهر من المتابعة والرصد، حيث تمكنت الفرق الرقابية من ضبط قرابة 7 كيلوجرامات من الذهب قيمتها السوقية، أكثر من مليونَي ريال في الفيلا بجدة.
وبيّنت الوزارة في فيديو على حسابها بتويتر، أنه تمّ ضبط المخالفين وإغلاق الموقع، وإحالة العيّنات المخالفة إلى الجهات الأمنية لتطبيق العقوبات واستكمال اللازم.
3 أشهر من المتابعة والرصد قادتنا إلى ضبط فيلا سكنية.. يستغلها 49 عامل مخالف بإعادة تصنيع ذهب قيمته أكثر من مليوني ريال.
ضبطنا المخالفين وأحلناهم للجهات الأمنية لتطبيق العقوبات عليهم. pic.twitter.com/feytfbZ4TI
— وزارة التجارة (@MCgovSA) July 26, 2022