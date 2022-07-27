بعد زلزال الـ7 درجات على مقياس ريختر.. تنبيه من سفارة المملكة بالفلبين للمواطنين #عاجل

أصدرت سفارة المملكة في الفلبين تنبيهاً مهماً للمواطنين المقيمين في العاصمة مانيلا بأخذ الحيطة والحذر من الهزات الارتدادية الناتجة عن الزلزال الذي وقع صباح اليوم الأربعاء.

كما طالبت السفارة ، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بمتابعة ما يصدر من الجهات المختصة الفلبينية، مناشدة إياهم في حالة الطوارئ الاتصال بالسفارة على الأرقام التي نشرتها.

وكان المرصد الأمريكي للزلازل، قال إن زلزالًا بقوة 7.1 درجات ضرب شمال الفلبين، يوم الأربعاء، حيث أبلغ سكان العاصمة مانيلا عن اهتزاز مبانيهم، بينما لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.

وهزّ الزلزال مقاطعة أبرا في جزيرة لوزون عند الساعة 8:43 صباحًا بالتوقيت المحلي (00:43 بتوقيت غرينتش)، بحسب وكالة "فرانس برس" ، وحذرت وكالة الزلازل المحلية في الفلبين من أنها تتوقع حدوث أضرار من جراء الهزة الأرضية الشديدة.