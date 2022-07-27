بـ44 مئوية.. “#الأرصاد”: #حفر_الباطن و#رفحا الأعلى حرارة اليوم في #المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة، حيث تسجل مدينتا حفر الباطن ورفحا أعلى درجة حرارة بـ44 مئوية، بينما تسجل مدينة أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ18 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد عبر «تويتر»، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: حفر الباطن ورفحا 44 درجة مئوية، وبريدة 43، والمدينة المنورة ومكة المكرمة ووادي الدواسر والأحساء والمجمعة 42، والدمام وعرعر والخرج 41، والرياض والدمام 41، وجدة وحائل 40 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: أبها والباحة 18 درجة مئوية، القريات وطريف 21، الطائف والوجه 24، وتبوك 25، وعرعر 26، وسكاكا والعلا ورفحا 27.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الأربعاء هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة) كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًّا إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزئين الأوسط والجنوبي وتصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزئين الأوسط والجنوبي ويصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزئين الأوسط والجنوبي.