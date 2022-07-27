استقرار أسعار #النفط اليوم.. وخام “#برنت” يسجل 104 دولاراً للبرميل

استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، حيث عوضت المخاوف بشأن ضعف الطلب بيانات الصناعة التي أظهرت انخفاضًا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

وبلغت العقود الآجلة لخام «برنت» 104.38 دولار للبرميل منخفضة سنتان أو 0.02%، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.1% إلى 95.09 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط ما يقرب من دولار واحد في وقت سابق من الجلسة.

وقالت مجموعة معهد البترول الأمريكي الصناعية، بعد تسوية يوم الثلاثاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، وأظهرت البيانات أيضًا أن مخزونات البنزين تراجعت 1.1 مليون برميل.