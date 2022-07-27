الأخبار المحلية

القيادة تهنئ رئيس جمهورية البيرو بذكرى استقلال بلاده  

27 يوليو 2022 · < 1 minute

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس خوسيه بيدرو كاستيو تيرونيس، رئيس جمهورية البيرو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية البيرو الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس خوسيه بيدرو كاستيو تيرونيس، رئيس جمهورية البيرو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية البيرو الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

 

 