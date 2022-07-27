دعم المنافذ الدولية بكوادر بشرية مؤهلة لاستقبال المعتمرين

أعلنت المديرية العامة للجوازات، جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة لموسم عمرة 1444هـ، غرة شهر المحرم، مشيرةً إلى دعم المنافذ الدولية كافة "الجوية - البحرية – البرية"، بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة.
وأكدت "الجوازات" استعدادها لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين، بدءاً من وصولهم حتى مغادرتهم، وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.
أعلنت المديرية العامة للجوازات، جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة لموسم عمرة 1444هـ، غرة شهر المحرم، مشيرةً إلى دعم المنافذ الدولية كافة "الجوية - البحرية – البرية"، بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة.