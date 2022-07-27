الأخبار المحلية

دعم المنافذ الدولية بكوادر بشرية مؤهلة لاستقبال المعتمرين

27 يوليو 2022 · < 1 minute

أعلنت المديرية العامة للجوازات، جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة لموسم عمرة 1444هـ، غرة شهر المحرم، مشيرةً إلى دعم المنافذ الدولية كافة "الجوية - البحرية – البرية"، بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة.
وأكدت "الجوازات" استعدادها لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين، بدءاً من وصولهم حتى مغادرتهم، وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.