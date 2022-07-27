“الصحة العامة” للمسافرين: ابتعدوا عن الأماكن المزدحمة للوقاية من “جدري القردة” #عاجل

قدمت هيئة الصحة العامة، عدة نصائح للمسافرين؛ للوقاية من الإصابة بفيروس "جدري القردة"، وأنه قبل السفر، لا بدّ من تأخير السفر حال ظهور أي أعراض مشابهة لأعراض المرض، أو تشخيص الإصابة به، أو في حالة مخالطة حالة مؤكدة لا تزال في فترة العزل.

وأوضحت أنه أثناء السفر، يجب تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى، بما في ذلك الأشخاص المصابين بجروح جلدية أو تناسلية، وعدم مشاركهم الأدوات والأغراض الشخصية، ويشمل ذلك الفراش والملابس الخاصة بهم.

وأشارت إلى ضرورة تجنب الأنشطة التي يكون فيها تلامس جسدي مباشر، كالمساج وخلافه، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، والالتزام بارتداء الكمامة، والمحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون، وفي حالة عدم توفرهما، استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على تركيز كحول لا يقل عن 60%.

وشددت على ضرورة تجنب ملامسة الحيوانات البرية الميتة أو الحية، بما في ذلك الجرذان، والسناجب، والقرود، وتجنب تناول أو تحضير اللحوم من الحيوانات البرية، أو استخدام المنتجات المشتقة من الحيوانات البرية من أفريقيا "الكريمات ، المستحضرات، المساحيق".

وقالت: "إذا كنت مسافرًا للعمل مع الحيوانات، لا بد من ارتداء أدوات السلامة والحماية الشخصية المناسبة، كارتداء الكمامة والقفازات والمئزر ونظارات الوقاية، إضافةً إلى واقي الوجه".

وأكملت أنه في حال ظهور أعراض مشابهة لأعراض مرض جدري القردة أثناء السفر، فلا بدّ من العزل على الفور، والمسارعة بطلب الرعاية الصحية، والحصول على العلاج "إذا لزم".

أما بعد العودة من السفر، فقالت: إذا ظهرت عليك أعراض مشابهة لأعراض جدري القردة، اهزل نفسك عن الآخرين، وتواصل مع مركز اتصال وزارة الصحة "937"؛ لتلقي التوجيه المناسب، ومراجعة المرفق الصحي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.