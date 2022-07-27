مفاجأة.. نيمار يواجه عقوبة السجن قبل مونديال قطر

يواجه البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عقوبة السجن قبل خوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر مع منتخب السامبا.

وحسبما نشرت شبكة "فوكس سبورتس"، إن النجم البرازيلي نيمار سيخضع للمحاكمة في مدينة برشلونة، خلال شهر أكتوبر المقبل، بسبب مخالفات ضريبية مزعومة في صفقة إنتقاله إلي البارسا.

كان نيمار انضم إلى برشلونة في صيف 2013 قادما من سانتوس البرازيلي، واستمر 4 سنوات مع الفريق الكتالوني قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان.

وأضافت الشبكة، إن الادعاء يطالب بسجن النجم البرازيلي نيمار لمدة عامين وغرامة قدرها 10 ملايين يورو، إضافة إلى تغريم نادي برشلونة 8.4 مليون يورو".

كما كشفت الصحيفة، عن خضوع كل من ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، رئيسا برشلونة السابقين، للمحاكمة أيضًا بتهمة الفساد والاحتيال في التعاقد مع نيمار.