صدمة.. برشلونة يدرس بيع الحارس الألماني تير شتيجن

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة قوية برغبة إدارة برشلونة، في بيع الحارس الألماني أندريه تير شتيجن خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط الحارس الألماني أندريه تير شتيجن البالغ من العمر 30 عامًا، بعقد مع برشلونة، ينتهي في يونيو 2025.

ذكرت إذاعة "كادينا سير"الإسبانية، إن مسؤولي برشلونة، يفكرون في بيع الحارس الألماني تير شتيجن، من أجل إفساح المجال في قائمته لصفقات محتملة الصيف الحالي.

وأضافت، إنه بعد فشل صفقة إنتقال الهولندي فرانكي دي يونج إلي مانشستر يونايتد، لجأ برشلونة إلي لاعب أخر وهو تير شتيجن، لبيعه هذا الصيف، من أجل تقليص قائمة البارسا لإستيعاب صفقات جديدة.