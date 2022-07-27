الكشف عن نموذج مبدئي لـ”التاكسي الطائر” في الصين

عرضت شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات نموذجا مبدئيا للتاكسي الطائر في الصين.
وأعلنت الشركة، اليوم الأربعاء، أن التاكسي الطائر" في . إم أو" للركاب سوف يتمكن لاحقا من نقل أربعة ركاب وأمتعة بصورة آلية لمسافة تصل إلى 200 كيلو متر.
ويتمتع التاكسي الطائر، الذي أطلقته عليه الشركة " فلاينج تايجز" بثمانية ي دوارات للرفع و مروحيتين إضافيتين للطيران الأفقي.
ووصف مدير فولكس فاجن في الصين ستيفان فولينشين المركبة بالمنتج الجديد الذي يهدف لتلبية" احتياجات الحركة العمودية " للزبائن المحبين للتكنولوجيا في المستقبل بالصين.
ومن المقرر إجراء عدة رحلات جوية تجربية هذا العام، على أن يتم إجراء اختبارات متقدمةبتاكسي طائر أكثر تطورا في أواخر صيف 2023.
عرضت شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات نموذجا مبدئيا للتاكسي الطائر في الصين.