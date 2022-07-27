أخبار دوليّة

الكشف عن نموذج مبدئي لـ”التاكسي الطائر” في الصين

27 يوليو 2022 · < 1 minute

عرضت شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات نموذجا مبدئيا للتاكسي الطائر في الصين.
وأعلنت الشركة، اليوم الأربعاء، أن التاكسي الطائر" في . إم أو" للركاب سوف يتمكن لاحقا من نقل أربعة ركاب وأمتعة بصورة آلية لمسافة تصل إلى 200  كيلو متر.
ويتمتع التاكسي الطائر، الذي أطلقته عليه الشركة " فلاينج تايجز" بثمانية ي دوارات للرفع و مروحيتين إضافيتين للطيران الأفقي.
ووصف مدير فولكس فاجن في الصين ستيفان فولينشين المركبة بالمنتج الجديد الذي يهدف لتلبية" احتياجات الحركة العمودية "  للزبائن المحبين للتكنولوجيا في المستقبل بالصين.
ومن المقرر إجراء عدة رحلات جوية تجربية هذا العام، على أن يتم إجراء اختبارات متقدمةبتاكسي طائر أكثر تطورا  في أواخر صيف 2023.