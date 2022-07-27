الكشف عن نموذج مبدئي لـ”التاكسي الطائر” في الصين

عرضت شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات نموذجا مبدئيا للتاكسي الطائر في الصين.

وأعلنت الشركة، اليوم الأربعاء، أن التاكسي الطائر" في . إم أو" للركاب سوف يتمكن لاحقا من نقل أربعة ركاب وأمتعة بصورة آلية لمسافة تصل إلى 200 كيلو متر.

ويتمتع التاكسي الطائر، الذي أطلقته عليه الشركة " فلاينج تايجز" بثمانية ي دوارات للرفع و مروحيتين إضافيتين للطيران الأفقي.

ووصف مدير فولكس فاجن في الصين ستيفان فولينشين المركبة بالمنتج الجديد الذي يهدف لتلبية" احتياجات الحركة العمودية " للزبائن المحبين للتكنولوجيا في المستقبل بالصين.

ومن المقرر إجراء عدة رحلات جوية تجربية هذا العام، على أن يتم إجراء اختبارات متقدمةبتاكسي طائر أكثر تطورا في أواخر صيف 2023.