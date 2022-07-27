بكين تعاود استقبال رحلات الركاب الدولية بعد حظرها بسبب “كورونا”

بدأت العاصمة الصينية بكين، استقبال رحلات الركاب المباشرة القادمة من الخارج للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، وذلك بعد تخفيف بعض القيود التي تفرضها ضمن نظام حدودي لا يزال الأكثر صرامة الذي يرتبط بالجائحة حول العالم.

وأظهر الموقع الإلكتروني لـ"شركة طيران الصين" (إير تشانيا) أنها استأنفت رحلة مباشرة من باريس مرة واحدة في الأسبوع، بينما ستستأنف "خطوط أُول نيبون الجوية" اليابانية رحلات أسبوعية من مطار ناريتا الدولي في أغسطس.

وكانت إدارة الطيران المدني الصينية حظرت في 2020 قدوم رحلات جوية إلى بكين مباشرة من الخارج، وكان يُطلب من أي شخص يرغب في التوجه للعاصمة أن يهبط أولا في مدينة من

بين قائمة مدن معدة مسبقا، حيث يخضع لحجر صحي، ومن ثم إكمال الرحلة لبكين.